„Jumătate din orice farfurie trebuie să fie legume şi zarzavaturi. În acest fel am bifat capitorul fibre, vitamine hidrosolubile, cum e de exemplu vitamina C. Chiar şi în legumele congelate, dacă sunt congelate imediat ce sunt culese, nu se pierde toată vitamina C. Nici măcar la fiert. Nevoia noastră de vitamina C e mică – 200 de miligrame pe zi. Tot ce e exces se elimină“, a explicat dr. Tivadar în cadrul unui seminar despre nutriţia sănătoasă.

Proteinele reprezintă 25% din farfuria sănătoasă. „Carne, peşte, organe, ou, lactate, brânzeturi“.

