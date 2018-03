Lista de cumpărături

Mai întâi mergi la cumpărături şi ai grijă să pui în coş aceste alimente:

• carne de pui

• carne de curcan

• ouă

• orez brun

• fulgi de ovăz

• legume cu frunze verzi (spanac, salată verde, etc.)

• fasole

• mere

• fructe de pădure proaspete sau congelate

• ananans

• ghimbir

• oleaginoase crude (nuci, alune, migdale, caju, seminţe de in, etc.)

Reţetă anti-balonare

Ca să ai un abdomen plat trebuie să elimini balonarea şi constipaţia. Pentru asta ai nevoie în fiecare dimineaţă de un “cocktail” bogat în fibre şi enzime digestive.

Acesta va conţine: o ceaşcă cuburi de ananas, o... citeste mai mult

