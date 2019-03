Dr. Monica Pop a povestit duminică, la "De-a viața ascunselea", câteva dintre momentele extrem de tensionate pe care le-a trăit de-a lungul carierei sale de medic.

"Am văzut zilele trecute istoria cu Andreea Bălan și mi-am adus aminte că am trăit, nu de multe ori, dar am văzut lucruri de genul acesta, și e o atmoferă pe care nu o poate înțelege nimeni decât dacă vede așa ceva.

Îmi aduc aminte că eram studenți și la Colțea era un pacient internat acolo care a făcut stop-cardiac în fața noastră, la vizită. Noi ne-am... citeste mai mult

