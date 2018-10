Cunoscutul medic oftalmolog Monica Pop a vorbit luni seară la Antena 3 despre perioada în care a luptat cu cancerul.

„M-am diagnosticat singură cu colon iritabil. Nu m-am dus și când am ajuns într-un stadiu la care n-ar fi trebuit să ajung, am ajuns la spital. Era un cancer de col cu ganglioni prinși, dura de peste un an. Eu am greșit. Nu sfătuiesc pe nimeni să facă așa”, a spus Monica Pop.



