Omul de afaceri Mircea Tudor, fondatorul societatii comerciale MBTelecom Ltd, unul dintre cei mai mari integratori din Romania in proiecte de securitate transfrontaliera, multiplu castigator al Marelui Premiu de la Salon de Inventii de la Geneva, a fost umilit public de DNA printr-un comunicat de presa, inculpat pentru pretinse infractiuni de cumparare si influenta, si pus sa plateasca o cautiune de 1 milion de lei ca sa nu ajunga in arest. La final, totul s-a dovedit a fi o crunta inscenare, lucru confirmat culmea chiar de parchetul anticoruptie.

