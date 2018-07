CFR a dezamăgit crunt, fiindcă are în lot jucători care sunt departe de nivelul Ligii Campionilor.

De altfel, la finalul înfrângerii cu Malmo, Alex Ioniţă (23 de ani) a făcut o mărturisire care spune totul despre profesionalismul fotbalistului român.

„Cred că sunt la 70-75% din punct de vedere fizic. Am avut o problemă cu kilogramele în vacanţă. Nu mi-am dat seama, a fost prima dată în carieră, dar am învăţat din această greşeală şi sper să nu se mai repete“, a declarat Ioniţă.

Acesta a fost ţinut pe bancă în mandatul lui Dan Petrescu, fiind introdus de Edward Iordănescu, imediat după pauză în meciul cu Malmo. citeste mai mult

