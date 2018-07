Transferul lui Cristiano Ronaldo la Juventus Torino are mari şanse să fie oficializat sâmbătă, iar un indiciu că mutarea e ca şi făcută a fost dat de Luciano Moggi, fostul preşedinte al "Bătrânei Doamne".

Starul portughez ştie în ce casă va locui la Torino, s-a înţeles cu şefii campioanei Italiei asupra unui salariu de 30 de milioane de euro în fiecare an de contract, iar vorbele lui Luciano Moggi vin pentru a completa un decor previzibil: "Cred că a semnat şi a efectuat deja vizita medicală cu Juventus, asta după ce am vorbit cu oameni...