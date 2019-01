• asta a afirmat Cristian Techiu, unul dintre coordonatorii judeţeni ai PLUS Brăila, extrem de încântat de faptul că oamenii au venit din proprie iniţiativă • Techiu a precizat că PLUS este un altfel de partid care oferă ocazia tuturor să vorbească • potrivit lui, de acum va începe organizarea partidului lui Dacian Cioloş la Brăila, în primul rând prin stabilirea unui sediu oficial, într-o zonă vizibilă



Brăila a fost reprezentată de 20 de oameni la Convenţia Naţională a partidului PLUS al lui... citeste mai mult