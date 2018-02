• Șansă la grădiniță pentru 400 de copii din

comunități defavorizate

București, 30 ianuarie 2018. Pentru al doilea an consecutiv, Asociația OvidiuRo susține comunitățile defavorizate să înscrie la grădiniță toți copiii cu vârsta cuprinsă între 3 și 5 ani care provin din familii sărace. 20 de granturi Hai la grădiniță! încurajează echipele locale să implementeze soluții care „fac loc” în grădiniță tuturor copiilor de vârstă preșcolară din comunitate, pentru anul școlar 2018 – 2019. Proiectul este susținut și în acest an de NN România și are o valoare totală de 40.000 de euro.

Fiecare școală selectată pentru unul din granturile Hai la grădiniță! va beneficia de un...

