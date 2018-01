Fosta campioana Astra Giurgiu se intareste serios in vederea luptei pentru accederea in playoff-ul Ligii 1. Echipa pregatita de Edi Iordanescu va conta in a doua parte a sezonului pe Florentin Matei si Laurentiu Bus, doi jucatori pentru care tehnicianul giurgiuvenilor a insistat foarte mult. In varsta de 24 ani, Matei vine de la campioana Croatiei Rijeka, echipa alaturi de care a evoluat in grupele Europa League. Matei va juca la Astra sub forma de imprumut, salariul sau urmand a fi suportat in continuare de gruparea croata. In ceea ce-l priveste pe Bus, acesta si-a... citeste mai mult