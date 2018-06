CFR Cluj a castigat titlul de campioana a Ligii 1 si acum e obligata sa se intareasca pentru a avea sanse concrete in preliminariile Champions League.

Si chiar daca a adus titlul in Gruia dupa o pauza de 6 ani, antrenorul Dan Petrescu este ca si plecat in China, acolo unde va avea un salariu mult mai mare ca in Romania. Iar prima varianta gandita de clujeni ar fi Edi Iordanescu, cel care a antrenat ultima data pe Astra in play-off.

Daca baiatul fostului antrenor al nationalei Romaniei va ajunge la CFR, ar urma sa faca prime 2 mutari, si anume aducerea lui Silviu Balaure (mijlocas ofensiv, 22... citeste mai mult

