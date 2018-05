Joi, 03 Mai, 19:59

Gigi Becali a anunțat astăzi că va încerca să transfere doi mijlocași în această vară: Adrian Popa (29 de ani) și Kamer Qaka (23 de ani).

"Eu am spus că dacă Adi Popa poate să vină la noi e primit oricând. Mie mi-a plăcut mereu ca fotbalist. Nu mă interesează că n-a reușit în Anglia. Eu știu ce poate el la Steaua. Am spus să vorbesc cu nepotul meu, că nu mai hotărăsc eu.

Am înțeles că și Craiova ar fi făcut o ofertă pentru Qaka, de la Iași. E un jucător care-mi place, dar nu vreau să comentez că suntem înaintea meciului cu Iași. Mie mi-a plăcut de când a dat "rabona". Aia înseamnă că e stăpân pe el. Dacă-l vrea și CFR să vedem unde se duce. La CFR,...