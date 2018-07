Alexandra Dulgheru (141 WTA, venită din calificări) şi Sorana-Mihaela Cîrstea (51 WTA) s-au calificat în turul 2 la Wimbledon Championships (34 de milioane de lire sterline premii totale), al treilea turneu de această categorie al anului, care se desfăşoară pe terenurile din All England Lawn Tennis and Croquet Club, iar Irina-Camelia Begu (36 WTA) a fost eliminată.

Primele trei meciuri cu prezenţă românească la All England Lawn Tennis and Croquet Club au oferit două surprize plăcute şi una neplăcută. Alexandra Dulgheru a avut-o adversară pe Kristýna Plíšková (Cehia, 77 WTA), de care a dispus cu 6-4, 1-6,... citeste mai mult

