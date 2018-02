Doua proiecte derulate in colaborare cu autoritatile locale din Bulgaria au ajuns la final!

La sfarsitul acestei luni, Fundatia „Natura Vie“ Calarasi a organizat o conferinta de presa de inchidere a doua proiecte derulate in parteneriat cu Asociatia Municipiilor Dunarene „Dunarea“ din Ruse (Bulgaria), finantate prin Programul de Cooperare Transfrontaliera INTERREG V-A Romania-Bulgaria 2014-2020. „Sunt doua proiecte foarte frumoase. Acum, la doi ani de zile dupa inceperea acestor proiecte, am ajuns la niste rezultate care mai mult ca sigur se vor concretiza in perioada urmatoare prin niste actiuni si lucruri in beneficiul oamenilor“, a asigurat presedintele Fundatiei „Natura Vie“, Gabriel Sebe.

