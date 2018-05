Eventul câștigat de Juventus în acest sezon din Italia a adus multe laude la adresa ”Bătrânei Doamne”. Pe lângă laude, trupa lui Max Allegri a primit și cadouri din partea fanilor. Cele mai sexy surori din Italia, Jade și Taylor Mega, au fost MEGA-SEXY în aparițiile lor din ultima vreme.

Jade și Taylor au apărut în ipostaze mai mult decât provocatoare pe site-urile personale de socializare. Fanii lui Juventus sunt extrem de încântați de faptul că sunt contemporani cu astfel de apariții.

Să nu mai pierdem timpul cu detalii și să vedem ce ”doppietta” de frumusețe stă în rândurile fanilor lui Juventus! Dragi prieteni, iată-le pe Jade și Taylor!

I love u sisss, to the moon and... citeste mai mult

azi, 14:08 in Sport, Vizualizari: 39 , Sursa: A1 in