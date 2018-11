Orice țară este interesată de propria imagine în lume. Un poet american, prietenul Rodney, cu care am bătut drumuri maramureșene, inclusiv la Mănăstirea Botiza, căreia i-a închinat un poem, mă întreba în limba română: De ce voi, românii, sunteți preocupați de imaginea țării voastre? În casa unchiului Mihai, la un pahar de horincă, i-am spus o poveste mai lungă. Știu că l-am întrebat: Dar voi, americanii, de ce ați făcut Holywood-ul? Noi suntem, după unii, într-o ipostază delicată. Am ieșit dintr-un sistem al laudei și am trecut într-o vreme când ne vedem mai ales scăderile. Se crede că numai așa putem scăpa de păcate. Cu un prilej, l-am ascultat pe istoricul Dinu C.... citeste mai mult