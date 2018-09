Doua nave militare ale Flotilei Fluviale vor acosta in Portul Chiciu, cu ocazia Zilelor Municipiului Calarasi

In anul Centenarului Marii Uniri, marinarii militari de la fluviu si-au propus sa vina mai aproape de locuitorii oraselor riverane zonei de responsabilitate a Flotilei Fluviale. Dupa porturile din Calafat, Turnu Magurele, Oltenita, Drobeta-Turnu Severin, Bazias, Cernavoda, Galati, Tulcea, Sfantu Gheorghe si Constanta, navele militare fluviale vor acosta, in acest an, si la Calarasi, cu prilejul Zilelor municipiului, la invitatia Primariei Municipiului Calarasi.

