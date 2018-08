Doua motocoase de mare putere de la STIHL adopta capacitati imbunatatite pentru domeniul de peisagistica Cele doua motocoase de la STIHL - FS 91 si FS 111 - au fost dotate de proiectant cu un motor de generatie noua in patru timpi, pentru anduranta sporita. Tehnologia implementata pe aceste motoare se numeste 4-MIX si are la baza o inovatie STIHL care reduce considerabil consumul de combustibil si noxele.

In plus, zgomotul motorului este mult diminuat, acesta producand un sunet placut, chiar si la capacitate maxima. Dealtfel, tehnologia...