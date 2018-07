Operaţionalizarea celor două motociclete de intervenţie SMURD, care au intrat în dotarea ISU Timiş, a avut loc, joi, în Piaţa Unirii din Timişoara, în prezenţa lui Raed Arafat, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne.

„Este vorba despre cel de-al patrulea oraş în care pornim acest concept cu motocicletele de intervenţie rapidă. Am început la Bucureşti, am crescut numărul motocicletelor în Bucureşti, anul trecut am început la Constanţa şi Cluj, iar anul acesta la Timişoara, unde de astăzi devin operative aceste motociclete şi vor interveni la urgenţele de cod roşu, de... citeste mai mult

azi, 12:03 in Social, Vizualizari: 59 , Sursa: Mediafax in