Liceul Pedagogic „Regele Ferdinand” din Sighetu Marmaţiei (secţiunea clasele I-IV) şi Liceul Tehnologic „Grigore C. Moisil” din Târgu Lăpuş (clasele V-VIII) se numără printre cele 237 de şcoli din ţară selectate să participe la cea de-a şasea ediţie a competiţiei „Şcoala Zero Waste”. Astfel, până în 11 mai, aproape 22.000 de elevi din întreaga ţară vor participa direct la acţiuni de educaţie ecologică, iar cei mai silitori vor lua parte, în luna august, la o tabără. „Şcoala Zero Waste” este un concurs naţional de educaţie ecologică şi colectare selectivă destinat tuturor elevilor din învăţământul primar şi gimnazial din... citeste mai mult