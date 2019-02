Doua incendii de vegetatie intr-o ora

Pompierii salajeni au fost solicitati sa intervina in aceasta seara, in mai putin de o ora, la doua incendii de vegetatie.

Primul incendiu a avut loc în Zalau, in jurul orei 18.40, în spatele fabricii Armătura.

Incendiul s-a manifestat pe o suprafaţă de 2,5 hectare.

Cel de-al doilea incendiu a avut loc intre localitatile Uileacu Şimleului şi Cehei, in zona Balta Cehei, si s-a manifestat pe aproximativ 350 de metri patrati.





