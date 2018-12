Viitorul si Steaua se vor intalni de doua ori in trei zile, prima disputa urmand sa fie luni, de la ora 20:30, in Liga 1. Al doilea meci va avea loc joi, de la aceeasi ora, dar in Cupa Romaniei. "Steaua e puternica in aparare, dar speram sa fim...

Hot News, 14 Decembrie 2015