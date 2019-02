Doua femei accidentate pe trecerea de pietoni pe Soseaua Buzaului / Starea victimelor este critica

La data de 20 februarie, un barbat, in varsta de 67 de ani, din Braila, a accidentat cu autoturismul doi pietoni pe raza municipiului.

La data de 20 februarie, ora 18:20, un brailean, in varsta de 67 de ani, in timp ce conducea un autoturism pe Soseaua Buzaului, dinspre Soseaua de Centura, a surprins si accidentat doua femei, cu varste de 35 si 49 de ani, din Braila, care traversau strada pe marcajul pietonal.

In urma evenimentului a rezultat vatamarea corporala a celor doi pietoni, care au fost transportati la spital pentru... citeste mai mult

