Sa aiba un camin al lor, in care sa-si creasca in siguranta si cu iubire copiii, este, probabil, visul cel mai frumos al oricaror parinti din lumea aceasta. Doua familii defavorizate din Moinesti au fost ajutate, in Saptamâna Luminata, sa-si ridice o...

Desteptarea Bacau, 6 Mai 2016