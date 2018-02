Joi, 15 februarie, de la ora 19, Filarmonica Brașov vă invită la un recital cameral intitulat „Sogno...”. Vor interpreta baritonul Florin Estefan, iar la pian se va afla Remus Manoleanu.

În program se regăsesc lucrări de Ceaikovski, Bellini, L’amor funesto de Donizetti, Non t’accostare all’urna, In solitaria stanza și Perduta ho la pace de Verdi, precum și Sogno, Tristezza, Ideale și Non t’amo piu de Tosti.

De asemenea, vineri, 16 februarie, tot de la ora 19, Filarmonica Brașov vă așteaptă la un concert simfonic, al cărui...