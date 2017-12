Doua cutremure s-au produs in noaptea de miercuri spre joi Doua seisme s-au produs in noaptea de miercuri spre joi: unul in judetul Buzau, celalalt in judetul Vrancea, potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP).

Sursa foto: pixabay.com Social Primul cutremur cu o magnitudine de 3,1 a avut loc la ora 01:33, in judetul Buzau, la o adancime de 127 de kilometri.

Cel de-al doilea seism cu magnitudinea de 2,4 s-a inregistrat doua ore mai tarziu, la ora 03:25, in judetul Vrancea, la o adancime de 68 de kilometri, scrie digi24.ro.

In ultimii doi ani, in... citeste mai mult

