Noa Mintz are doar 15 ani, dar câștigă deja mai mulți bani decât majoritatea oamenilor. Tânăra din New York este la liceu, dar are propria agenție de babysitting, care are deja 190 de clienți. Noa are 25 de bone cu normă întreagă și 50 de persoane...

Caras Online, 26 Februarie 2015