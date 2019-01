Proprietarii unei gospodării din municipiul Câmpulung Moldovenesc s-au trezit de două ori, în interval de un an de zile, cu două autovehicule în curtea lor, după ce şoferii acestora au pierdut controlul direcţiei, iar vehiculele au sărit peste balustrada de protecţie a drumului. În ambele cazuri poliţiştii au constatat că cei aflaţi la volan erau sub influenţa alcoolului.



Mastodontul de zeci de tone a trecut peste balustrada de protecţie şi s-a oprit în curtea gospodăriei

Un tir scăpat de sub control a plonjat miercuri după-amiază în curtea unei case, la intrarea în municipiul Câmpulung Moldovenesc dinspre Vama. Accidentul s-a petrecut într-o curbă periculoasă spre stânga, semnalizată...