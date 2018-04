Doua autobuze, implicate intr-un accident in Satu Mare. A fost activat Planul rosu de interventie Planul rosu de interventie a fost activat in urma unui accident in care au fost implicate doua autobuze in municipiul Satu Mare, sustin reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU).

Mai multe despre accident, autobuze, satu mare, interventie, plan rosu Social citeste mai mult

azi, 18:35 in Social, Vizualizari: 35 , Sursa: 9am in