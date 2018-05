Ilie Năstase a declarat vineri, după ce a fost dus la Poliţia Rutieră, că poliţiştii stăteau la pândă şi a fost testat din nou, alcooltestul arătând c a consumat alcool. Năstase a fost ridicat de oamenii legii, după ce a fost prins conducând un scuter fără permis.

"Am făcut declaraţii, atât. Am traversat linia continuă. Atât. M-au testat din nou. A ieşit 006 şi aseară 005. Stăteau la pândă", a declarat Ilie Năstase.

Întrebat dacă are o problemă cu consumul de alcool, aşa cum ar fi susţinut soţia sa Brigitte Sfăt, cu care se află în divorţ, fostul mare sportiv a... citeste mai mult

