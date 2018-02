In data de 05.06.2012 in jurul orei 9:45 la SC GLOBAL SHIPBUILDING SERVICES SRL, societate ce isi desfasoara activitatea in incinta DMHI a avut loc un eveniment soldat cu o victima. Un mecanic motostivuitor a cazut langa utilajul pe care il repara,...

Observator de Constanta, 7 Iunie 2012