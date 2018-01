Doua accidente din cauza grabei si a poleiului!

Politia din orasul Murgeni s-a confruntat cu doua accidente rutiere trase la indigo. Primul accident a avut loc in comuna Gagesti. Soferul implicat in accident nu a adaptat viteza la conditiile de mers si a intrat intr-un cap de pod. Al doilea accident a avut loc in urma cu cateva ore in comuna Blagesti. Si in acest caz, soferul grabit a derapat si a intrat intr-un cap de pod. Dupa impact, acesta si-a abandonat autoturismul. Ambii soferi sunt acum cautati de catre politisti pentru investigatii. Vom reveni cu detalii in editia de maine a ziarului nostru.

citeste mai mult

acum 29 min. in Locale, Vizualizari: 23 , Sursa: Vremea Noua in