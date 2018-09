Dotarea agentilor economici cu POS-uri

Reamintim faptul ca, agentii economici ce desfasoara activitati de comert cu amanuntul si cu ridicata, precum si cei care desfasoara activitati de prestari servicii (asa cum sunt definite la art.271 alin.(1) din Legea nr.227/ 2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare) si realizeaza anual o cifra de afaceri mai mare de 50.000 euro, in echivalent lei, au obligatia sa accepte ca mijloc de plata si cardurile de debit si cardurile de credit prin intermediul unui terminal POS si/ sau al altor solutii moderne de acceptare.

De asemenea, persoanele juridice mentionate pot oferi serviciul de avans in numerar la terminalele de plata in baza...

