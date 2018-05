Dosarul "Revolutiei": PICCJ a dispus extinderea si efectuarea in continuare a urmaririi penale fata de Petre Roman Procurorii Sectiei Parchetelor Militare din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie au dispus extinderea si efectuarea in continuare a urmaririi penale in cazul fostului premier Petre Roman, sub aspectul savarsirii infractiunii contra umanitatii, in dosarul ''Revolutiei''.

