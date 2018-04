Dosarul "Revolutia". Iliescu: Totul se transforma intr-o farsa, jignind sacrificiul celor ce au luptat pentru libertate Fostul presedinte Ion Iliescu a comentat pe blog, faptul ca presedintele Klaus Iohannis a transmis ministrului Justitiei cererea de urmarire penala in cazul sau, a lui Petre Roman, fost premier, si a lui Gelu Voican Voiculescu in legatura cu savarsirea infractiunii contra umanitatii in dosarul "Revolutia", afirmand ca totul se transforma intr-o farsa, jignind sacrificiul si memoria celor care au luptat pentru libertate si democratie in 1989.

