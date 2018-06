Dosarul Gheorghe Ursu: Fostii militieni au descris iadul din Catanga, locul in care erau inchisi anticomunistii

Dosarul Gheorghe Ursu: Fostii militieni au descris iadul din Catanga, locul in care erau inchisi anticomunistiiFoto: Fundatia Gheorghe Ursu

„Era un hol lung cu zece camere pe o parte, patru pe alta parte. Nu aveau grup sanitar. Aveau o galeata pentru nevoile fiziologice. Celulele pe Catanga erau mici in comparatie cu restul celulelor din Arest. Aerisirea se facea printr-un geam mic, aflat la inaltime, fiind deschis de noi la rugamintea arestatilor. Conditiile erau grele”.

Cuvintele apartin lui Ion Dinu, care in septembrie 1985 lucra la