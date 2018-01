"Astăzi, după aproape trei ani, s-a finalizat prima fază a procesului penal în care am fost acuzat de DNA pentru abuz în serviciu, deoarece am votat rapoarte de evaluare supraevaluate, care nu respectau Standardele Internaţionale de Evaluare, deşi acestea fuseseră întocmite de experţi autorizaţi. Prejudiciul comunicat mediatic şi constatat de specialişti ai DNA în anul 2015 a fost estimat la 80 milioane euro. Am fost arestat preventiv timp de patru luni în mod abuziv şi nejustificat", scrie Horia Georgescu într-o... citeste mai mult

