FCSB s-a impus la Piteşti, 2-1, în meciul cu Gaz Metan Mediaş, duminică seara, în ultima partidă a etapei a 17-a a Ligii 1 Betano, şi rămâne în plasa liderului CFR, la două lungimi distanţă. Echipa lui Nicolae Dică a acumulat 34 de puncte, în timp ce campiona en-titre a adunat 36 de puncte.

La finalul confruntării, într-o intervenţie la Digisport, patronul FCSB, Gigi Becali, a dat amănunte despre posibilul transfer al decarului de la Gaz Metan, Darius Olaru, unul dintre cei mai valoroşi tineri din Liga 1 Betano. "Eu am fost întrebat dacă mă interesează Olaru. Dau şi mâine 500.000 (n.r. - euro) pe el. Până acum un an nici nu ştiam cine e Olaru, dar m-am interesat şi am văzut cine e....

