Dosarele de dauna RCA deschise si avizate au crescut o data cu numarul de inmatriculari Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a realizat o analiza a dosarelor de dauna aferente politelor auto obligatorii (RCA), avizate de societatile de asigurare in primul trimestru din 2018.

La realizarea acestei analize ASF a tinut cont de modificarile legislative intervenite in domeniul asigurarilor obligatorii RCA, respectiv de termenele impuse de actele normative aplicabile contractelor in baza carora au fost avizate dosarele de dauna.

Citeste si: Primaria Bucuresti are propriul program Rabla:... citeste mai mult

azi, 09:47 in Auto, Vizualizari: 32 , Sursa: Manager in