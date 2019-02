Dosare grele pentru furturi minore

La data de 7 februarie, politistii braileni, i-au depistat pe raza judetului pe 3 barbati banuiti ca ar fi sustras mai multe bunuri.

In cursul zilei de 7 februarie, ora 17:20, politisti din cadrul Sectiei 5 Politie Rurala Viziru l-au depistat in flagrant, in afara localitatii Coltea, pe un barbat, in varsta de 48 de ani, din comuna Rosiori, in timp ce transporta cu ajutorul unui vehicul cu tractiune animala, cantitatea de 65 de kg de porumb.

In urma verificarilor efectuate, politistii au constatat faptul ca braileanul ar fi sustras produsele agricole de pe terenul unei societati comerciale aflat in extravilanul satului Coltea.

Prejudiciul a fost recuperat, iar in cauza a fost intocmit... citeste mai mult