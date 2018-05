Dosar penal pentru un telefon mobil

Marti, politistii din cadrul Biroului Investigatii Criminale l-au identificat pe un barbat, in varsta de 37 ani, din Braila, banuit ca, in noaptea de 22 spre 23 martie a.c., ar fi sustras un telefon mobil unei femei, in varsta de 36 de ani, din municipiu.

In cauza a fost intocmit dosar penal si se continua cercetarile sub aspectul savarsirii infractiunii de furt.







