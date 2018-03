Dosar penal pentru un tanar de 18 ani care a condus fara permis un moped neinmatriculat

La data de 25.03.2018, ora 01:00, politisti din cadrul Sectiei 5 Politie Rurala Viziru l-au depistat in trafic, pe DJ 211A, in apropierea comunei Viziru, pe un tanar, in varsta de 18 ani, din satul Stanca, comuna Stancuta, in timp ce conducea un moped, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

In urma verificarilor efectuate, politistii au constatat ca vehiculul in cauza figureaza ca fiind neinmatriculat, in cauza fiind intocmit dosar penal pentru conducerea unui... citeste mai mult