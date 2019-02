Dosar penal pentru un brailean de 49 de ani / Accidentul produs din neatentia soferului putea fi evitat

In cursul zilei de 30 ianuarie, politisti din cadrul Biroului Ordine Publica, Biroului Rutier, sprijiniti de jandarmi, au actionat pe raza municipiului, pentru prevenirea ilegalitatilor privind ordinea si linistea publica si actele de comert.

Totodata, acestia au actionat si pentru constientizarea soferilor cu privire la riscurile la care se expun incalcand regulile de circulatie, in vederea salvarii de vieti si prevenirea accidentelor rutiere grave.

Pe 30 ianuarie, in jurul orei 13:00, un brailean, in varsta de 49 de ani, in timp ce conducea un autovehicul pe DN 2B, in afara localitatii Oprisenesti, din cauza... citeste mai mult

