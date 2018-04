Dosar penal pentru un barbat prins conducand cu permisul suspendat

La data de 06 aprilie, in jurul orei 00:50, politistii din cadrul Biroului de Ordine Publica l-au oprit in trafic pe un barbat, in varsta de 41 de ani, din municipiul Buzau, in timp ce conducea un autoturism pe DE 87, avand dreptul de a conduce suspendat.

In cauza a fost intocmit dosar penal pentru conducerea pe drumurile publice a unui vehicul avand dreptul de a conduce suspendat.

