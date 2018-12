Bărbatul, de loc din comuna Manoleasa, a ieşit sâmbătă la o plimbare cu maşina deşi se afla sub influenţa băuturilor alcoolice. Botoşăneanul, în vârstă de 55 de ani, a fost oprit pe raza comunei Avrămeni de un echipaj al Secţiei Rurale nr. 9 Vlăsineşti şi luat la întrebări.



Întrucât şoferul emana halenă alcoolică, acesta a fost testat alcoolscopic iar valoarea rezultată a fost de 0,84 mg/l alcool pur în aerul expirat.



Ca urmare, poliţiştii i-au întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracţiunii de conducere sub... citeste mai mult

