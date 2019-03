Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Sălaj au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, după ce un tânăr de 19 ani s-a sinucis în arestul Poliţiei. Un alt dosar vizează împrejurările același tânăr a evadat de sub escortă cu două zile înainte de a-și lua viața.

"În cursul zilei de vineri, 1 martie, am înregistrat un dosar având ca obiect ucidere din culpă, pentru care s-a dispus începerea urmăririi penale in rem. Colegii fac cercetările de rigoare, verifică toate aspectele cauzei şi în funcţie de concluzii, se va da o soluţie", a precizat... citeste mai mult

