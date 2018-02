Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, liberalul Vasile Iliuţă, are un dosar penal după ce în octombrie anul trecut s-ar fi urcat băut la volan şi ar fi fugit de la un filtru al poliţiei.

Iniţial începută "in rem", cu privire la faptă, urmărirea penală este mai nou "in personam", adică liderul CJ Călăraşi are calitatea de învinuit.

Potrivit unor surse din PNL, Vasile Iliuţă ar urma să fie înlocuit din funcţia de preşedinte al CJ Călăraşi. În locul său ar urma să fie numit Marian Dinulescu, actual vicepreşedinte al CJ Călăraşi.

Pe 30 octombrie 2017, Biroul Permanent Naţional al PNL a votat luni în... citeste mai mult

