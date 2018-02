Dosar penal pentru lipsa categoriei din permis

Pe 16 februarie, in jurul orei 4.00 dimineatã, in Punctul de Trecere a Frontierei Albita s-a prezentat, pentru efectuarea formalitãtilor necesare trecerii frontierei, Serghei N., cu cetãtenie bulgarã si R. Moldova, in varstã de 35 de ani, care conducea un ansamblu de vehicule format dintr-un autoturism marca Chrysler Voyager si o remorcã, ambele inmatriculate in R. Moldova. La controlul de frontierã, in urma verificãrilor specifice efectuate, politistii de frontierã au constatat cã Serghei N. este posesor de permis de conducere valabil doar... citeste mai mult