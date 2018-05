Dosar penal pentru furt calificat a fost intocmit unui brailean de 25 de ani

La data de 27 mai, ora 11:00, Politia orasului Ianca a fost sesizata telefonic de catre un barbat, in varsta de 63 de ani, din comuna Mircea Voda, cu privire la faptul ca persoane necunoscute i-au sustras doua telefoane mobile si suma de 150 de lei.

In urma cercetarilor efectuate, politistii din cadrul Sectiei 4 Politie Rurala Ianca l-au identifiat pe un localnic, in varsta de 25 de ani, banuit ca, in seara de 26.05.2018, ar fi patruns, prin efractie, in locuinta persoanei reclamante si ar fi sustras bunurile.

Prejudiciul a fost... citeste mai mult