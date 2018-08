Dosar penal pentru doua brailence/ Barbat urmarit national, incarcerat

La data de 24 august, politistii l-au depistat, pe un barbat de 40 ani ce era urmarit la nivel national.

In ziua de 24 august, ora 13.45, politisti din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale l-au depistat pe raza municipiului, pe un barbat in varsta de 40 de ani, din judetul Ilfov, ce era urmarit la nivel national.

Pe numele acestuia, Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti a emis la data de 09.03.2018, un mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea de 1 an pentru savarsirea de infractiuni la regimul rutier.

Barbatul a fost incarcerat in Penitenciarul de Maxima Siguranta Galati.

